До 8 см снігу та -10. На Україну насувається негода і перші морози

Через поширення холодного повітря з півночі Європи 17-18 листопада в Україні пройдуть дощі з переходом у мокрий сніг та сніг. Можливе короткочасне утворення снігового покриву висотою 3-8 см. Місцями очікується налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15-18 м/с.

Зміна погодних умов може призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках. На дорогах буде ожеледиця, у зв'язку з цим оголошено І рівень небезпечності (жовтий)

Також очікується поступове зниження температури 17-18 листопада до 1-6 градусів з позначкою мінус, а 19-20 листопада місцями до 8-10 градусів морозу.

Нагадаємо, сьогодні на всій Україні прогнозувалася суха погода.

Окрім того, на початку листопада біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" зафіксували новий сніговий рекорд - рівень заметів перевищив три метри.

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