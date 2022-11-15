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До 8 см снігу та -10. На Україну насувається негода і перші морози

Фото: на Україну насувається негода і перші морози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Вже цього тижня в Україні очікуються перші морози та сніг. Вже у четвер температура може опуститися до 6 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Через поширення холодного повітря з півночі Європи 17-18 листопада в Україні пройдуть дощі з переходом у мокрий сніг та сніг. Можливе короткочасне утворення снігового покриву висотою 3-8 см. Місцями очікується налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15-18 м/с.

Зміна погодних умов може призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках. На дорогах буде ожеледиця, у зв'язку з цим оголошено І рівень небезпечності (жовтий)

Також очікується поступове зниження температури 17-18 листопада до 1-6 градусів з позначкою мінус, а 19-20 листопада місцями до 8-10 градусів морозу.

Нагадаємо, сьогодні на всій Україні прогнозувалася суха погода.

Окрім того, на початку листопада біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" зафіксували новий сніговий рекорд - рівень заметів перевищив три метри.

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