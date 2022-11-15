Частину областей затягне туман: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 15 листопада, частину областей України накриє туман. Проте дощів не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, на всій території нашої країни буде суха погода. У всіх областях хмарно з проясненнями. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

У північних, центральних та південних областях вночі та вранці місцями туман.

Стовпчики термометрів покажуть вдень +3 +8 градусів, на Прикарпатті, Закарпатті та в Одеській області +9 +14 градусів. Вночі температура повітря буде у межах від -3 до +2 градусів.

У східних областях вночі 3-8 градусів морозу, вдень до +5 градусів.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні сухо, але хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний до 10 м/с.

Вдень у Києві стовпчики термометрів покажуть +6 +8 градусів, а вночі до +2 градусів.