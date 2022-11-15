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До 8 см снег и -10. На Украину надвигается непогода и первые морозы

Фото: на Украину надвигается непогода и первые морозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Уже на этой неделе в Украине ожидаются первые морозы и снег. Уже в четверг температура может опуститься до 6 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Из-за распространения холодного воздуха с севера Европы 17-18 ноября в Украине пройдут дожди с переходом в мокрый снег и снег. Возможно кратковременное образование снежного покрова высотой 3-8 см. Местами ожидается налипание мокрого снега и усиление ветра до 15-18 м/с.

Смена погодных условий может привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках. На дорогах будет гололедица, в связи с этим объявлено І уровень опасности (желтый).

Также ожидается постепенное понижение температуры 17-18 ноября до 1-6 градусов с отметкой минус, а 19-20 ноября местами до 8-10 градусов мороза.

Напомним, сегодня на всей Украине прогнозировалась сухая погода.

Кроме того, в начале ноября у украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали новый снежный рекорд - уровень сугробов превысил три метра.

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