До 8 годин без світла: ДТЕК показав графіки для Києва на 5 січня

В Києві у понеділок, 5 січня, продовжать діяти графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Світла не буде від 4 до 8 годин на добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.
"Київ: графіки відключень на 5 січня. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - сказано у повідомленні.
Як будуть вимикати світло в столиці 5 січня:
Зазначимо, що в Україні 5 січня загалом продовжать діяти графіки погодинних відключень світла. Відключення очікуються у більшості областей. Причини обмежень - наслідки терактів РФ проти української енергетики.
Критична ситуація в енергетиці зараз зберігається у всіх прифронтових регіонах, а також в Одеській області. Росіяни особливо інтенсивно атакують там енергетичну інфраструктуру, теракти відбуваються кожного дня.