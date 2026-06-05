З 8 червня на кордоні з Румунією обмежать рух авто: де та в які години діятиме заборона

Головне: Дати та графік: З 8 по 17 червня 2026 року на КПП "Солотвино - Сігету-Мармацієй" тимчасово призупинятимуть рух автотранспорту. Обмеження діятимуть щодня з 09:00 до 16:00.

З 8 по 17 червня 2026 року на КПП "Солотвино - Сігету-Мармацієй" тимчасово призупинятимуть рух автотранспорту. Обмеження діятимуть щодня з 09:00 до 16:00. Причина: Румунська сторона проводитиме ремонтні інфраструктурні роботи на історичному мосту через річку Тиса.

Румунська сторона проводитиме ремонтні інфраструктурні роботи на історичному мосту через річку Тиса. Виняток для пішоходів: Пішохідний пункт пропуску працюватиме у звичайному штатному режимі.

Пішохідний пункт пропуску працюватиме у звичайному штатному режимі. Порада водіям: Щоб уникнути черг та затримок, митники рекомендують заздалегідь обирати інші маршрути для перетину кордону.

Коли діятимуть обмеження

За інформацією румунської сторони, рух транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" буде тимчасово призупинений з 8 по 17 червня 2026 року.

Обмеження діятимуть щодня у період з 09:00 до 16:00.

Причиною стали інфраструктурні роботи на історичному мосту через річку Тиса, який з'єднує Україну та Румунію.

Хто зможе перетнути кордон

У Держмитслужбі уточнили, що обмеження стосуватимуться лише транспортних засобів.

Водночас пропуск пішоходів через пункт пропуску в цей період здійснюватиметься у штатному режимі.

У відомстві закликали громадян та перевізників врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок.

Українцям рекомендують заздалегідь обирати альтернативні маршрути перетину українсько-румунського кордону, щоб уникнути затримок та черг у період проведення ремонтних робіт.