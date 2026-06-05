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З 8 червня на кордоні з Румунією обмежать рух авто: де та в які години діятиме заборона

10:21 05.06.2026 Пт
2 хв
Пішоходи зможуть перетинати кордон без жодних обмежень
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" (dpsu.gov.ua)

На українсько-румунському кордоні тимчасово обмежать рух через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй". Причиною стануть інфраструктурні роботи на мосту через річку Тиса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України.

Головне:

  • Дати та графік: З 8 по 17 червня 2026 року на КПП "Солотвино - Сігету-Мармацієй" тимчасово призупинятимуть рух автотранспорту. Обмеження діятимуть щодня з 09:00 до 16:00.
  • Причина: Румунська сторона проводитиме ремонтні інфраструктурні роботи на історичному мосту через річку Тиса.
  • Виняток для пішоходів: Пішохідний пункт пропуску працюватиме у звичайному штатному режимі.
  • Порада водіям: Щоб уникнути черг та затримок, митники рекомендують заздалегідь обирати інші маршрути для перетину кордону.

Коли діятимуть обмеження

За інформацією румунської сторони, рух транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" буде тимчасово призупинений з 8 по 17 червня 2026 року.

Обмеження діятимуть щодня у період з 09:00 до 16:00.

Причиною стали інфраструктурні роботи на історичному мосту через річку Тиса, який з'єднує Україну та Румунію.

Хто зможе перетнути кордон

У Держмитслужбі уточнили, що обмеження стосуватимуться лише транспортних засобів.

Водночас пропуск пішоходів через пункт пропуску в цей період здійснюватиметься у штатному режимі.

У відомстві закликали громадян та перевізників врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок.

Українцям рекомендують заздалегідь обирати альтернативні маршрути перетину українсько-румунського кордону, щоб уникнути затримок та черг у період проведення ремонтних робіт.

Раніше РБК-Україна писало про відкриття Північного обходу Рівного протяжністю 14,5 км. Нова дорога має розвантажити місто від транзитного транспорту, покращити сполучення з міжнародною трасою Київ - Чоп та пунктами пропуску на кордоні з Польщею. Також обхід посилить логістику, перевезення гуманітарних і військових вантажів та стійкість транспортної системи в умовах війни.

Також ми писали про старт обов'язкової атестації працівників митниці в межах реформи Державної митної служби. Перевірка охопить усіх співробітників і включатиме тестування на знання законодавства, оцінку загальних здібностей та співбесіду щодо професійної компетентності й доброчесності. Відмова від атестації або незадовільний результат можуть стати підставою для звільнення.

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