77 тисяч років у космосі: фізики хочуть відправити зонд до Альфи Центавра

Доступна технологія та ШІ-розрахунки

Замість розробки дорогих концептів на кшталт лазерних вітрил або запитів до NASA на мільярдні бюджети, команда Fermi Explorer поставила за мету створити максимально простий і дешевий апарат на базі наявних технологій.

Загальний кошторис проєкту становить 15 мільйонів доларів, а запуск заплановано вже на 2029 рік.

Компактний зонд матиме корисне навантаження масою лише 1 кг, бак із ксеноном і сонячні батареї для роботи сонячно-електричного двигуна.

Ключові проблеми

Згасання сонячного світла: за орбітою Юпітера сонячно-електричний двигун втрачає ефективність через брак випромінювання.

Зазначається, що розв'язати проблему допомогла ШІ-компанія Physical Superintelligence. Алгоритм сформував 81-сторінковий звіт із новою траєкторією польоту.

Маневр біля Сонця: після виведення на низьку навколоземну орбіту апарат виконає серію зближень із Сонцем, скоротивши відстань до 0,42 астрономічних одиниць.

Ефект Оберта: використовуючи високий сонячний потік та ефект Оберта у перигелії, зонд розженеться до 25 км/с і залишить Сонячну систему приблизно через 12 років після старту.

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Подорож тривалістю у 77 тисяч років

За прогнозами, апарат дістанеться системи Альфа Центавра орієнтовно за 77 000 років. При цьому прямий зв'язок із зондом утримуватиметься лише протягом перших 18 місяців.

Надалі наземні телескопи зможуть відстежувати його шлях за допомогою світлоповертачів приблизно до орбіти Юпітера, після чого корабель увійде у режим балістичного дрейфу.

Головна мета місії - наочно довести, що міжзоряний переліт можливий і не вимагає колосальних ресурсів всієї цивілізації.

"Якщо людство здатне побудувати такий апарат, це спростовує уявлення про те, що живі види не бажають або не можуть відправляти кораблі до сусідніх зірок", - наголошують вчені.

Творці проєкту сподіваються, що цей крок змусить людей замислитися про відповідальність за збереження нашої цивілізації перед загрозою "Великого фільтра" - від ядерних загроз до неконтрольованого розвитку штучного інтелекту.