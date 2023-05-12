750 окупантів, 15 артсистем і 9 БПЛА: Генштаб ЗСУ оновив втрати військ РФ за добу

Українські військові минулої доби ліквідували ще 750 російських окупантів, а також знищили 5 ворожих танків, 15 артсистем та 9 безпілотників. Таким чином, станом на ранок 12 травня втрати військ РФ у живій силі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну склали вже 197 670 військових.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на оновлені дані Генерального штабу ЗСУ .

У Генштабі додали, що дані уточнюються.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.05.23 орієнтовно склали:

Нагадаємо, що на добу раніше російські окупанти в Україні втратили 610 солдатів, а також ЗСУ знищили 14 ворожих артилерійських систем, 12 ББМ і 4 танки.

Раніше в Головному управлінні розвідки України опублікували перехоплення, як російський окупант скаржився на значні втрати з боку армії РФ і те, що тіла загиблих ніхто не забирає.

Перед цим у Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ через великі втрати обладнають нові госпіталі в окупованому Луганську.

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