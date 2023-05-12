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750 окупантів, 15 артсистем і 9 БПЛА: Генштаб ЗСУ оновив втрати військ РФ за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ у війні в Україні на 12 травня (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові минулої доби ліквідували ще 750 російських окупантів, а також знищили 5 ворожих танків, 15 артсистем та 9 безпілотників. Таким чином, станом на ранок 12 травня втрати військ РФ у живій силі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну склали вже 197 670 військових.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на оновлені дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 197670 (+750) осіб ліквідовано,
  • танків - 3745 (+5) од.,
  • бойових броньованих машин - 7295 (+8) од.,
  • артилерійських систем - 3068 (+15) од.,
  • РСЗВ - 559 (+2) од.,
  • засоби ППО - 312 (+2) од.,
  • літаків - 308 (+0) од.,
  • вертольотів - 294 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2636 (+9) од.,
  • крилаті ракети - 970 (+0) од.,
  • кораблі/катери - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5996 (+12) од.,
  • спеціальна техніка - 393 (+2) од.

У Генштабі додали, що дані уточнюються.

Нагадаємо, що на добу раніше російські окупанти в Україні втратили 610 солдатів, а також ЗСУ знищили 14 ворожих артилерійських систем, 12 ББМ і 4 танки.

Раніше в Головному управлінні розвідки України опублікували перехоплення, як російський окупант скаржився на значні втрати з боку армії РФ і те, що тіла загиблих ніхто не забирає.

Перед цим у Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ через великі втрати обладнають нові госпіталі в окупованому Луганську.

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Генштаб ВСУВійна Росії проти України