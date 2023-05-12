750 оккупантов, 15 артсистем и 9 БПЛА: Генштаб ВСУ обновил потери войск РФ за сутки

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 750 российских оккупантов, а также уничтожили 5 вражеских танков, 15 артсистем и 9 беспилотников. Таким образом по состоянию на утро 12 мая потери войск РФ в живой силе с начала широкомасштабного вторжения в Украину составили уже 197 670 военных.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на обновленные данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.23 ориентировочно составили:
В Генштабе добавили, что данные уточняются.
Напомним, что сутками ранее российские оккупанты в Украине потеряли 610 солдат, а также ВСУ уничтожили 14 вражеских артиллерийских систем, 12 ББМ и 4 танка.
Ранее в Главном управлении разведки Украины опубликовали перехват, как российский оккупант жаловался на значительные потери со стороны армии РФ и то, что тела погибших никто не уносит.
Перед этим в Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ из-за больших потерь оборудуют новые госпитали в оккупированном Луганске.
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