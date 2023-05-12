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750 оккупантов, 15 артсистем и 9 БПЛА: Генштаб ВСУ обновил потери войск РФ за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил потери РФ в войне в Украине на 12 мая (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 750 российских оккупантов, а также уничтожили 5 вражеских танков, 15 артсистем и 9 беспилотников. Таким образом по состоянию на утро 12 мая потери войск РФ в живой силе с начала широкомасштабного вторжения в Украину составили уже 197 670 военных.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на обновленные данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 197670 (+750) человек ликвидировано,
  • танков - 3745 (+5) ед.,
  • боевых бронированных машин - 7295 (+8) ед.,
  • артиллерийских систем - 3068 (+15) ед.,
  • РСЗО - 559 (+2) ед.,
  • средства ПВО - 312 (+2) ед.,
  • самолетов - 308 (+0) ед.,
  • вертолетов - 294 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2636 (+9) ед.,
  • крылатые ракеты - 970 (+0) ед.,
  • корабли /катера - 18 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5996 (+12) ед.,
  • специальная техника - 393 (+2) ед.

В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Напомним, что сутками ранее российские оккупанты в Украине потеряли 610 солдат, а также ВСУ уничтожили 14 вражеских артиллерийских систем, 12 ББМ и 4 танка.

Ранее в Главном управлении разведки Украины опубликовали перехват, как российский оккупант жаловался на значительные потери со стороны армии РФ и то, что тела погибших никто не уносит.

Перед этим в Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ из-за больших потерь оборудуют новые госпитали в оккупированном Луганске.

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