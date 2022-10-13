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75 "прильотів" за ніч. Окупанти масовано обстріляли Нікопольський район, є поранений

Фото: обстріл Нікопольського району вночі 13 жовтня (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти усю ніч тероризували Нікопольськийй район "Градами" і важкою артилерією. Зафіксовано 75 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"П’ять обстрілів і один поранений… Найбільше постраждав Нікополь.Там окупанти поранили 59-річного чоловіка. Він у лікарні. У тяжкому стані", - розповів він.

За словами голови регіону, у місті понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач.

"Понад 2 тисячі родин лишилися без світла. Енергетики уже працюють", - додав він.

За словами голови ДОР Миколи Лукашука, Нікополь протягом ночі накривали з РСЗВ кілька разів поспіль в різний час. Крім будинків, за його словами, в місті понівечено лікарню, музей, дитсадок, будівлю собору, фабрику, газогони і лінії передач.

"В приватному будинку сталася пожежа, яку вже загасили. Дві господарські споруди розбиті, - додав Лукашук. - Прилетіло і в Марганецьку громаду. Люди не постраждали".

За словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, по Нікопольському району окупанти за ніч випустили 60 "Градів", також зафіксовано 15 "прильотів" зі ствольної артилерії.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка з’ясує всіх причетних до ракетних обстрілів Нікополя (Дніпропетровська область) та Авдіївки (Донецька область), внаслідок чого загинуло сім цивільних осіб.

Нагадаємо, що російські війська зранку 12 жовтня обстріляли центральний ринок Авдіївки. Внаслідок атаки окупантів загинуло 7 осіб, ще 12 отримали поранення.

Також окупанти обстріляли Нікополь 12 жовтня. Тяжкі поранення отримала 6-річна дівчинка. Їй ампутували ноги.

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Нікополь