75 "прилетов" за ночь. Оккупанты массированно обстреляли Никопольский район, есть раненый

"Пять обстрелов и один раненый… Больше всего пострадал Никополь. Там оккупанты ранили 59-летнего мужчину. Он в больнице. В тяжелом состоянии", - рассказал он.

По словам главы региона, в городе изуродовано более 30 многоэтажных и частных домов, газопроводы и линии электропередач.

"Более 2 тысяч семей остались без света. Энергетики уже работают", - добавил он.

По словам главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, Никополь в течение ночи накрывали из РСЗО несколько раз подряд в разное время. Кроме домов, по его словам, в городе изуродованы больница, музей, детсад, здание собора, фабрика, газопроводы и линии передач.

"В частном доме произошел пожар, который уже потушен. Два хозяйственных сооружения разбиты, - добавил Лукашук. - Прилетело и в Марганецкую общину. Люди не пострадали".

По словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, по Никопольскому району оккупанты за ночь выпустили 60 "Градов", также зафиксировано 15 "прилетов" из ствольной артиллерии.