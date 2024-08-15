Більшість звільнених з полону захисників України повертаються у стрій, - глава МВС

Під час спільного брифінгу з представниками Міністерства оборони, СБУ, ГУР, СЗР і омбудсменом Клименко повідомив, що за завданням президента була проведена спільна міжвідомча робота задля того, щоб створити зрозумілий для громадян механізм процесу обміну військовополоненими.

За його словами, процес відбуватиметься також через осередки соціальних працівників, які будуть працювати в кожній військовій частині Нацгвардії та Державної прикордонної служби.

Щодо реабілітації та соціалізації звільнених з полону військовослужбовців Клименко сказав: "72% наших Героїв знову повертаються у стрій, ми маємо все зробити для того, аби вони соціалізувалися. Для цього ми відкриваємо центри реабілітації".

Військові, які за станом здоров’я не можуть продовжувати службу, теж отримують необхідну медичну та психологічну допомогу, запевнив глава МВС.