Большинство освобожденных из плена защитников Украины возвращаются в строй, - глава МВД

Во время совместного брифинга с представителями Министерства обороны, СБУ, ГУР, СВР и омбудсменом Клименко сообщил, что по заданию президента была проведена совместная межведомственная работа по созданию понятного для граждан механизма процесса обмена военнопленными.

По его словам, процесс будет проходить также через ячейки социальных работников, которые будут работать в каждой воинской части Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

Относительно реабилитации и социализации освобожденных из плена военнослужащих Клименко сказал: "72% наших Героев снова возвращаются в строй, мы должны все сделать для того, чтобы они социализировались. Для этого мы открываем центры реабилитации".

Военные, которые по состоянию здоровья не могут продолжать службу, тоже получают необходимую медицинскую и психологическую помощь, заверил глава МВД.