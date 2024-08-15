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Большинство освобожденных из плена защитников Украины возвращаются в строй, - глава МВД

Фото: глава МВД Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Вадим Ребрина

72% освобожденных из плена украинских бойцов продолжают службу в рядах Сил обороны. Для их социализации открываются центры реабилитации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Министерства внутренних дел Игоря Клименко, опубликованное в Telegram ведомства.

Во время совместного брифинга с представителями Министерства обороны, СБУ, ГУР, СВР и омбудсменом Клименко сообщил, что по заданию президента была проведена совместная межведомственная работа по созданию понятного для граждан механизма процесса обмена военнопленными.

По его словам, процесс будет проходить также через ячейки социальных работников, которые будут работать в каждой воинской части Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

Относительно реабилитации и социализации освобожденных из плена военнослужащих Клименко сказал: "72% наших Героев снова возвращаются в строй, мы должны все сделать для того, чтобы они социализировались. Для этого мы открываем центры реабилитации".

Военные, которые по состоянию здоровья не могут продолжать службу, тоже получают необходимую медицинскую и психологическую помощь, заверил глава МВД.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов на указанном брифинге заявил, что приоритетом в будущих обменах пленными с Российской Федерацией будут тяжело раненые, женщины и все, кто защищал "Азовсталь".

Как сообщалось ранее, в ходе наступательных действий в Курской области РФ украинские бойцы берут в плен большое количество оккупантов. В частности, сегодня бойцы СБУ взяли в плен более 100 российских военных.

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