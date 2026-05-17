72% знаходять відразу: як у Львівській політехніці допомагають випускникам шукати роботу

Головне: 72% випускників-магістрів підтвердили своє працевлаштування протягом року після випуску;

протягом року після випуску; Понад 12 тисяч студентів в 2025-му пройшли практику , з них 69% - безпосередньо на підприємствах;

, з них 69% - безпосередньо на підприємствах; Університет співпрацює з понад 200 великими компаніями , серед яких Boeing, SoftServe та PwC;

, серед яких Boeing, SoftServe та PwC; На ресурсах закладу доступні понад 450 актуальних вакансій від роботодавців.

Про моніторинг ринку та першу роботу

За словами ректорки, заклад не просто готує фахівців, а постійно відстежує їхню подальшу долю на ринку праці.

"Ми постійно інтегруємо освітній процес із ринком праці. Моніторимо ринок, аналізуємо динаміку попиту на фахівців за галузями та спеціальностями. В університеті щороку аналізують, як влаштувалися випускники. Частка магістрів 2024 року, які підтвердили працевлаштування станом на листопад 2025-го, становить 72%", - каже Наталія Шаховська.

Практика як квиток у професію

Одним із ключових інструментів підготовки є масове залучення студентів до реальної роботи ще під час навчання. Протягом року університет уклав понад 5000 короткотермінових договорів про практику.

"У 2025 році практику пройшли 12 029 студентів, причому майже 70% із них - безпосередньо на підприємствах. Часто такий досвід стає основою для майбутнього працевлаштування випускників і для налагодження тривалої співпраці університету з роботодавцями", - підкреслила ректорка.

Співпраця з міжнародними гігантами

Попри воєнні виклики, університет впроваджує нові формати роботи з партнерами. Зокрема, йдеться про залучення світових корпорацій до оновлення технічної бази.

"За підтримки корпорації Boeing проведено цикл семінарів та обладнано лабораторію симуляційним тренажером для підвищення професійного рівня технічних фахівців", - розповіла Шаховська.

Зараз Відділ працевлаштування пропонує студентам понад 450 актуальних вакансій. У 2025 році до заходів закладу долучилися лідери ринку: SoftServe, GlobalLogic, OKKO, "Райффайзен Банк", PwC та KPMG.

Студенти також відвідують спеціалізовані семінари у центрі зайнятості та міській раді для кращої адаптації до вимог бізнесу.