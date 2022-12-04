У 70% жителів Херсона незабаром з'явиться вода, - ОВА

У Херсоні електрикам удалося відновити роботу насосної станції, яка забезпечує водопостачання для 70% городян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВ Ярослава Янушевича.

За словами голови Херсонської ОВА, сьогодні, 4 грудня, у Херсоні подали напругу до свердловини для наповнення резервуарів насосної водопровідної станції №2 із нормальним тиском, тож у 70% городян незабаром з'явиться вода в будинках.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що в Херсоні, вчора, 4 грудня, знову повернули світло після нічних обстрілів з боку Росії. Раніше росіяни під час нічного обстрілу Херсонапошкодили електромережу.

Також повідомлялося, що у Херсоні продовжуються роботи з відновлення світла. В даний час електропостачання доступне 85% городян.

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