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Более 70% украинцев уверены в правильности развития государства: социолог назвал причину

Фото: директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Более 70% украинцев считают, что дела движутся в правильном направлении. Граждане уверены, что Украина идет к победе в войне.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

По его словам, в течение шести месяцев социологи фиксируют "не просто преимущество, а безумное преимущество показателя правильности развития государства".

"Этот показатель не о статике, этот показатель не о войне как таковой. Все плохо, бесспорно, война - это очень плохо. Этот показатель о том, что наше государство и мы как общество, как часть этого государства, мы движемся правильно", - сказал он.

Антипович отметил, что украинцы борются за свою независимость, за свои жизни, за выживание, по сути.

"И то, что мы это делаем уже шесть месяцев - можно говорить эффективно-неэффективно, больше оружия, меньше оружия, много смертей, немного смертей, сдаем территории, отвоевываем территории - все это можно обсуждать, но мы движемся к победе", - сказал он.

Напомним, директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью РБК-Украина сказал, что украинцы уже никогда не смогут вернуться в зону комфорта до 24 февраля, поскольку довоенной жизни больше не будет.

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