Більше 70% українців впевнені в правильності розвитку держави: соціолог назвав причину

За його словами, протягом шести місяців соціологи фіксують "не просто перевагу, а шалену перевагу показника правильності розвитку держави".

"Цей показник не про статику, цей показник не про війну як таку. Все погано, безперечно, війна - це дуже погано. Цей показник про те, що наша держава і ми як суспільство, як частина цієї держави, ми рухаємося правильно", - сказав він.

Антипович зазначив, що українці борються за свою незалежність, за свої життя, за виживання, по суті.

"І те, що ми це робимо вже шість місяців - можна говорити ефективно-неефективно, більше зброї, менше зброї, багато смертей, трохи смертей, здаємо території, відвойовуємо території - все це можна обговорювати, Але ми рухаємося до перемоги", - сказав він.