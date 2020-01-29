Більше 70% українців хочуть від держави максимум безкоштовних послуг

Фото: государственная психиатрическая лечебница (УНИАН)

Патерналістські настрої притаманні більшості населення країни

Наприкінці 2019 року 71% українців вважали, що держава повинна надавати максимум безкоштовних послуг - освіта, медицина, пенсія, навіть якщо доведеться збільшити податки. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даними опитування, 22% респондентів підтримує протилежну позицію що потрібно мінімізувати роль держави, зменшуючи податки для людей, які здатні самі платити за освіту, медицину, накопичувати пенсію.

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Крім того, 70% населення вважає, що більшість людей в Україні не зможе прожити без постійної турботи та опіки з боку держави, протилежного погляду дотримуються 19% опитаних.

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 6 по 11 грудня 2019 року серед 2018 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова наприкінці 2019 року громадяни вважали головними проблемами, що найбільше заважають розвитку України, корупцію (69%), війну на Донбасі (69%).

Зазначимо, основним джерелом пенсійного доходу для 11,3 млн пенсіонерів (з яких 63% складають жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ). Станом на 1 січня 2020 середня пенсія становила 3082,98 грн.