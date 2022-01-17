UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Более 70% украинских предприятий планируют поднять зарплату в 2022 году

Автор: Александр Белоус

Большинство руководителей украинских предприятий (70,3%) ожидают роста затрат на одного работника в следующие 12 месяцев. Еще 28,1% прогнозируют сохранение зарплат на текущем уровне, и только 1,6% планируют снизить зарплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за IV квартал 2021 года.

Ожидания растут второй квартал подряд. Баланс ответов составляет 68,6% (в ІІІ квартале 2021 года - 61,4%).

Второй квартал подряд респонденты прогнозируют увеличение количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов - 2,9% (в ІІІ квартале 2021 года - 2,2%).

Очередной опрос НБУ был проведен с 3 ноября по 1 декабря 2021 года среди руководителей 688 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2021 года составила 14 282 гривны. Это на 237 гривен больше по сравнению с октябрем (14 045 гривен).

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в Украине