Більше 70% українських підприємств планують підняти зарплату в 2022 році

Очікування зростають другий квартал поспіль. Баланс відповідей становить 68,6% (у ІІІ кварталі 2021 року - 61,4%).

Другий квартал поспіль респонденти прогнозують збільшення кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей - 2,9% (у ІІІ кварталі 2021 року - 2,2%).

Чергове опитування НБУ було проведено з 3 листопада по 1 грудня 2021 року серед керівників 688 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств за кількістю працівників. Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.