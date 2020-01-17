Почти 70% украинских компаний повысят зарплату сотрудникам

Большинство украинских компаний (69,2%) планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за IV квартал 2019 года.

По данным опроса НБУ, в IV квартале 2019 года 28,6% руководителей предприятий ожидали, что зарплаты не изменяться, а 2,2% прогнозировали сокращение зарплат.

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Очередной опрос НБУ был проведен з 4 декабря 2019 года до 3 января 2020 года среди руководителей 697 предприятий. Опрос репрезентативный по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий с количеством работников.

Отметим, уровень заработной платы в Украине остается существенно ниже, чем в странах Восточной Европы. Средняя номинальная заработная плата в Украине в третьем квартале 2019 года составляла 382 евро. В то же время в Латвии этот показатель был на уровне 1 091 евро в месяц (в 2,9 раза больше), в Польше средняя зарплата была 1 143 евро (в 3 раза больше), в Чехии - 1 310 евро (в 3,4 раза больше).

Напомним, зарплаты в Украине прекратили рост после достижения пика летом 2019 года. Так, в ноябре 20109 года средняя номинальная заработная плата штатного работника составила 10727 грн, что на 48 грн меньше по сравнению с октябрем. При этом в июле средняя зарплата была 10971 грн.