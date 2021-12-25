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Почти 70 мигрантов пытались проникнуть в Польшу из Беларуси

Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 69 нелегальных мигрантов пытались проникнуть на территорию Польши. После неудачной попытки - группа из десяти человек вернулась вглубь Беларуси.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

"За прошедшие сутки, то есть 24 декабря, 69 человек пытались незаконно пересечь польско-белорусскую границу. В области, охраняемой пограничным постом в Черемче, группа из 10 иностранцев пыталась проникнуть на территорию Польши, но отошла вглубь Беларуси", - пишет пресс-служба.

Согласно данным пограничной службы Польши, с начала года в стране зафиксировали 40 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы:

  • 3,5 тысячи в августе;
  • 7,7 тысячи в сентябре;
  • 17,5 тысячи в октябре;
  • 8,9 тысячи в ноябре.

В то же время с 1 декабря по 1 марта 2022 года запрещено находиться в приграничной с Беларусью зоне.

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