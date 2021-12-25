Майже 70 мігрантів намагалися проникнути до Польщі з Білорусі

Минулої доби, 69 нелегальних мігрантів намагалися проникнути на територію Польщі. Після невдалої спроби - група з десяти осіб повернулася вглиб Білорусі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на RMF24.
"Минулої доби, тобто 24 грудня, 69 осіб намагалися незаконно перетнути польсько-білоруський кордон. В ділянці, що охороняється прикордонним постом у Черемчі, група з 10 іноземців намагалася проникнути на територію Польщі, але відійшла вглиб Білорусі", - пише пресслужба.
Згідно з даними прикордонної служби Польщі, з початку року в країні зафіксували 40 тисяч спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону:
Водночас з 1 грудня по 1 березня 2022 року заборонено перебувати у прикордонній з Білоруссю зоні.