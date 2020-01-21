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Майже 70% громадян хочуть бачити українську мову єдиною державною

Новини » Політика     21.01.2020 - 13:22
Майже 70% громадян хочуть бачити українську мову єдиною державною
Фото: мітинг під Радою (РБК-Україна)

Російська мова може вільно використовуватися у приватному житті, але державною повинна бути українська

Більшість українців (69%) вважають, що українська мова повинна залишатися єдиною державною. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даними опитування, статус російської мови як офіційної в окремих регіонах України підтримують 15% респондентів, а як другої державної, поряд з українською - 12%.

Майже 70% громадян хочуть бачити українську мову єдиною державною

dif.org.ua

Опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова проведено з 13 по 18 грудня 2019 року серед 2017 респондентів року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, основними складовими патріотизму українці вважають передовсім любов до своєї країни (80%), готовність захищати свою країну, якщо треба - зі зброєю (64%). Крім того до складових патріотизму відносять виховання у дітей любові та поваги до своєї країни (58%), дотримання усіх законів країни (56%), знання історії своєї країни, її культури (51%).

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Богдан запропонував регіональний статус для російської мови на Донбасі. При цьому Богдан виступив проти другої державної мови.

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