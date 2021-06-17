Почти 70% граждан Черногории поддержали вступление страны в НАТО

Вступление в НАТО поддержали 67% жителей Черногории. Выход страны из Альянса поддержали 33 процента жителей страны.
Об этом говорится в опросе НАТО, передает черногорское издание CDM.
Отмечается, что опрос проводился в апреле и мае 2021 года перед саммитом НАТО среди 1000 граждан Черногории. Согласно его данным, 67% черногорцев проголосовали бы за вступление страны в Альянс. За выход страны из блока выступили 33% опрошенных.
В отчете отмечается, что эти данные свидетельствуют о росте поддержки НАТО в Черногории по сравнению с 2020 годом. Тогда за вступление в Альянс выступили 50% жителей страны.
Напомним, 14 июня в Брюсселе прошел саммит лидеров государств НАТО. В повестку был включен ряд насущных вопросов, в том числе и Украина.
Отметим, ранее президент США Джо Байден заявил о важности предоставления Украине ПДЧ в НАТО.