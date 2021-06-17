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Майже 70% громадян Чорногорії підтримали вступ країни до НАТО

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вступ до НАТО підтримали 67% жителів Чорногорії. Вихід країни з Альянсу підтримали 33 відсотки жителів країни.

Про це йдеться в опитуванні НАТО, передає чорногорське видання CDM.

Відзначається, що опитування проводилося в квітні і травні 2021 року перед самітом НАТО серед 1000 громадян Чорногорії. Згідно з його даними, 67% чорногорців проголосували б за вступ країни до Альянсу. За вихід країни з блоку виступили 33% опитаних.

У звіті наголошується, що ці дані свідчать про зростання підтримки НАТО в Чорногорії в порівнянні з 2020 роком. Тоді за вступ до Альянсу виступили 50% жителів країни.

Нагадаємо, 14 червня в Брюсселі пройшов саміт лідерів держав НАТО. До порядку було включено низку нагальних питань, у тому числі і Україна.

Зазначимо, раніше президент США Джо Байден заявив про важливість надання Україні ПДЧ в НАТО.

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НАТОЧерногория