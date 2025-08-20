ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

7 угроз искусственного интеллекта, которые могут обернуться глобальными проблемами

Среда 20 августа 2025 19:00
UA EN RU
7 угроз искусственного интеллекта, которые могут обернуться глобальными проблемами Главные риски искусственного интеллекта, о которых должен знать каждый (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Искусственный интеллект стремительно внедряется во все сферы нашей жизни - от медицины и бизнеса до образования и развлечений. Но вместе с огромными возможностями он несет и серьезные риски, о которых предупреждают эксперты по всему миру.

Про 7 ключевых угроз ИИ, которые способны перерасти в глобальные проблемы, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на финансово-экономический журнал Forbes.

Угроза для рабочих мест

Самый обсуждаемый страх связан с тем, что миллионы людей могут потерять работу. Машины дешевле и быстрее человека, и уже сегодня появляются сообщения о том, что в некоторых сферах - от программирования до озвучки и графического дизайна - специалистов заменяют алгоритмы.

Теоретически футуристы говорят о будущем, где роботы создают все необходимое, а экономика становится "постдефицитной". Но пока это лишь гипотеза.

Реальность же такова: правительства медлят с выработкой стратегий защиты, несмотря на предупреждения международных организаций вроде Всемирного экономического форума.

Экологический ущерб

Работа генеративных языковых моделей требует колоссальных вычислительных мощностей. Для этого нужны гигантские дата-центры, которые потребляют энергии больше, чем некоторые небольшие страны. Помимо выбросов и шума, они расходуют огромное количество воды - в условиях, когда дефицит ресурсов становится глобальной проблемой.

Сторонники ИИ утверждают, что со временем технологии принесут экологическую эффективность и снизят ущерб. Но пока что экологические последствия реальны уже сегодня, а гипотетическая польза - лишь в будущем.

Тотальная слежка

Еще один серьезный вызов - угроза приватности. Возможности ИИ по сбору и обработке личных данных практически безграничны. Уже сейчас работодатели используют алгоритмы для мониторинга сотрудников, на улицах и в домах появляются камеры с ИИ, а полиция тестирует системы распознавания лиц.

Все это усиливает тревогу: через несколько лет может не остаться ни одного "уголка без присмотра", где человек чувствовал бы себя в безопасности.

Военное применение

Одна из самых тревожных угроз - возможность использования ИИ в оружии нового поколения. Уже сейчас в войне в Украине применяются роботы-собаки для разведки и логистики, а автономные пулеметные установки способны поражать цели после подтверждения человеком.

Полностью автономные смертоносные системы, по официальным данным, пока не применялись. Однако эксперты уверены: вопрос лишь во времени. От дронов-"охотников", оснащенных компьютерным зрением, до кибератак на критическую инфраструктуру целых регионов - спектр возможных сценариев вызывает серьезные опасения.

Кража интеллектуальной собственности

Для писателей, художников и других представителей креативных профессий ИИ стал источником разочарования. Крупные технологические корпорации обучают свои модели на чужих произведениях, не выплачивая авторам никакого вознаграждения.

Это вызвало протесты и даже судебные иски: профсоюзы и творческие объединения обвиняют компании в том, что они зарабатывают на "ворованном контенте".

Несмотря на разгорающиеся дебаты, гиганты вроде Google или OpenAI продолжают наращивать объемы данных для обучения. И здесь возникает реальная угроза: права создателей могут оказаться попросту проигнорированы.

Дезинформация

ИИ стал мощным инструментом для распространения фейков. Глубокие подделки (deepfake) с участием мировых лидеров, вымышленные истории и вирусные изображения, распространяемые в соцсетях, подрывают доверие к демократическим институтам, науке и журналистике.

Еще один фактор риска - алгоритмы, которые подсовывают пользователю контент, совпадающий с его убеждениями. Это создает эффект "эхо-камеры", когда люди оказываются в информационном пузыре и постепенно склоняются к радикальным или конспирологическим взглядам.

Сценарий "Искусственный интеллект против человека"

От романа Мэри Шелли "Франкенштейн" до фильмов "Терминатор" и "Матрица" - фантастика давно предупреждает о рисках создания мыслящих машин.

Пока такие сценарии кажутся отдаленными. Но угроза так называемого "беглого ИИ", когда система начинает самостоятельно развиваться и действовать вопреки интересам человека, рассматривается ведущими исследователями как вполне реальная. Именно поэтому все чаще звучат призывы к созданию механизмов прозрачности и контроля.

Страхи сами по себе не могут быть стратегией. Осознавать риски ИИ - важно, но не менее важно работать над созданием защитных механизмов, международных правил и этических норм.

Только так можно направить развитие искусственного интеллекта в сторону, где он будет служить человеку, а не угрожать его существованию.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Искусственный интеллект
Новости
"Освобождаем украинскую территорию". Сырский рассказал о самых горячих направлениях на востоке
"Освобождаем украинскую территорию". Сырский рассказал о самых горячих направлениях на востоке
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме