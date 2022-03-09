Более 7 тысяч российских туристов застряли в Таиланде из-за блокировки платежных карт
Более 7 тысяч российских туристов застряли в Таиланде из-за блокировки платежных карт Visa и Mastercard. Люди не могут купить билеты домой. Большинство из них находятся на острове Пхукет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Президент туристической ассоциации Пхукета Бхуммикитти Руктаэнгама заявил, что в данное время прилагаются все усилия для того, чтобы с помощью ближневосточных авиалиний перевезти россиян в Москву.
Также рассматривается предложение разрешить использование криптовалюты для расчетов в гостиницах, на авиарейсах и других предприятиях на Пхукете.
Некоторые россияне после блокировки карт пользовались картами китайской платежной системы UnionPay.
В туристической ассоциации Пхукета также заявили, что местные гостиницы попросили снизить цены и продлить пребывание российских туристов.
Напомним, одна из крупнейших криптобирж мира Coinbase блокирует более 25 тысяч кошельков россиян из-за санкций.
Мы также писали о том, что криптобиржа Binance не будет поддерживать российские карты Visa и Mastercard.
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