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Понад 7 тисяч російських туристів застрягли в Таїланді через блокування платіжних карт

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Середа 09 березня 2022 07:00
Понад 7 тисяч російських туристів застрягли в Таїланді через блокування платіжних карт Фото: у Таїланді застрягли понад 7 тисяч російських туристів (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Понад 7 тисяч російських туристів застрягли в Таїланді через блокування платіжних карт Visa і Mastercard. Люди не можуть купити квитки додому. Більшість з них знаходяться на острові Пхукет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Президент туристичної асоціації Пхукета Бхуммікітті Руктаенгама заявив, що зараз докладаються всі зусилля для того, щоб за допомогою близькосхідних авіаліній перевезти росіян до Москви.

Також розглядається пропозиція дозволити використання криптовалют для розрахунків в готелях, на авіарейсах та інших підприємствах на Пхукеті.

Деякі росіяни після блокування карт користувалися картами китайської платіжної системи UnionPay.

У туристичній асоціації Пхукета також заявили, що місцеві готелі попросили знизити ціни і продовжити перебування російських туристів.

Нагадаємо, одна з найбільших криптобірж світу Coinbase блокує понад 25 тисяч гаманців росіян через санкції.

Ми також писали про те, що криптобіржа Binance не підтримуватиме Російські картки Visa і Mastercard.

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