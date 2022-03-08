Криптобиржа Binance не будет поддерживать российские карты Visa и Mastercard

Криптобиржа Binance станет недоступной для транзакций, инициированных картами Mastercard и Visa, выпущенными в России. Ограничение будет действовать с завтрашнего дня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Binance.

" Начиная со среды 09 марта, все транзакции, инициированные с картами Mastercard и Visa, выпущенными в России, будут недоступны на Binance. Кроме того, все транзакции, инициированные с картами Mastercard и Visa финансовыми учреждениями за пределами России, также будут недоступны в Российской Федерации на Binance", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало об украинских компаниях, которые объявили бойкот стране-агрессору.

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