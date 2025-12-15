До 7 тисяч за ялинку. Скільки насправді коштують новорічні дерева в Києві

Скільки коштують хвойні дерева

На Житньому ринку пропонують:

німецькі ялинки за ціною від 2 до 5 тисяч гривень;

ялинки із Прикарпаття - від 1,5 до 3 тисяч гривень;

смереки із Прикарпаття - від 650 до 3000 тисяч гривень;

сосни із Київщини від 500 до 2000 тисяч гривень;

плетені ялинки - від 200 до 800 гривень (залежно від розміру).

На Дорогожичах продають данські ялинки. Ціни за 1-метрове дерево від 1,5 тисячі гривень, за 3-метрову ялинку - до 7 тисяч гривень.

Також продають українські сосни з Волині, середня ціна - від 700 гривень до 2000 гривень, залежно від величини.

На Нивках також пропонують хвойні дерева з Волині. Середні ціни на сосни - 450-850 гривень, смереки - від 550 гривень, плетені ялинки - від 200 до 400 гривень.

Продавці кажуть, що поки великого попиту на ялинки нема, на ажіотаж вони очікують ближче до Нового року.

Ялинкові ярмарки у Києві (фото: РБК-Україна)

Чому на ринках майже нема українських ялинок

Асортимент ялинкових ярмарків у Києві в основному представлений іноземними ялинками та українськими соснами.

"Українські ялинки переважно рідкі, мають не симетричну форму, швидко осипаються, тому їх не охоче купують. Зараз привозимо данські дерева, але в дуже обмеженій кількості, щоб точно усі продати. Українські ялинки у більшості випадків пускаємо на плетені композиції", - пояснюють продавці.

На столичних ринках переважно продають закордонні ялинки та вітчизняні сосни (фото: РБК-Україна)