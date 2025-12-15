До 7 тысяч за елку. Сколько на самом деле стоят новогодние деревья в Киеве

Сколько стоят хвойные деревья

На Житнем рынке возле Контрактовой площади предлагают:

немецкие елки по цене от 2 до 5 тысяч гривен;

елки из Прикарпатья - от 1,5 до 3 тысяч гривен;

ели (смереки) из Прикарпатья - от 650 до 3000 тысяч гривен;

сосны из Киевской области от 500 до 2000 тысяч гривен;

плетеные елки - от 200 до 800 гривен (в зависимости от размера).

На Дорогожичах продают датские елки. Цена за 1-метровое дерево от 1,5 тысячи гривен, за 3-метровую елку - до 7 тысяч гривен.

Также продают украинские сосны с Волыни, средняя цена - от 700 гривен до 2000 гривен, в зависимости от величины.

На Нивках предлагают также хвойные деревья с Волыни. Средние цены на сосны - 450-850 гривен, ели (смереки) - от 550 гривен, плетеные елки - от 200 до 400 гривен.

Продавцы говорят, что пока большого спроса на елки нет, ажиотаж они ожидают ближе к Новому году.

Елочные ярмарки в Киеве (фото: РБК-Украина)

Почему на рынках почти нет украинских елок

Ассортимент елочных ярмарок в Киеве в основном представлен иностранными елками и украинскими соснами.

"Украинские елки преимущественно редкие, имеют не симметричную форму, быстро осыпаются, поэтому их неохотно покупают. Сейчас привозим датские деревья, но в очень ограниченном количестве, чтобы точно все продать. Украинские елки в большинстве случаев пускаем на плетеные композиции", - объясняют продавцы.

На столичных рынках преимущественно продают зарубежные елки и отечественные сосны (фото: РБК-Украина)