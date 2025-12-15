До 7 тысяч за елку. Сколько на самом деле стоят новогодние деревья в Киеве

В Киеве преимущественно продают зарубежные елки и волынские сосны, изредка можно найти ели из Прикарпатья. Цены на хвойные деревья стартуют от 450 гривен и доходят до 7 тысяч.
РБК-Украина проверило, по сколько в Киеве сейчас продают хвойные деревья.
На Житнем рынке возле Контрактовой площади предлагают:
На Дорогожичах продают датские елки. Цена за 1-метровое дерево от 1,5 тысячи гривен, за 3-метровую елку - до 7 тысяч гривен.
Также продают украинские сосны с Волыни, средняя цена - от 700 гривен до 2000 гривен, в зависимости от величины.
На Нивках предлагают также хвойные деревья с Волыни. Средние цены на сосны - 450-850 гривен, ели (смереки) - от 550 гривен, плетеные елки - от 200 до 400 гривен.
Продавцы говорят, что пока большого спроса на елки нет, ажиотаж они ожидают ближе к Новому году.
Ассортимент елочных ярмарок в Киеве в основном представлен иностранными елками и украинскими соснами.
"Украинские елки преимущественно редкие, имеют не симметричную форму, быстро осыпаются, поэтому их неохотно покупают. Сейчас привозим датские деревья, но в очень ограниченном количестве, чтобы точно все продать. Украинские елки в большинстве случаев пускаем на плетеные композиции", - объясняют продавцы.
