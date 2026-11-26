Авіація ЗСУ розгромила лігво російської піхоти в Гуляйполі (відео)
Українська авіація у взаємодії з десантниками завдала прицільного удару по скупченню військ РФ, техніки та боєприпасів в Гуляйполі. Внаслідок атаки ліквідовано до двох десятків окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ДШВ) ЗСУ.
За даними військових, успішний авіаудар здійснила авіація угруповання військ "Південь" спільно із 7 корпусом ДШВ.
Ціллю стала напівзруйнована цегляна будівля в центрі Гуляйполя, розташована приблизно за 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
Цей об'єкт підрозділи 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії РФ використовували одночасно як склад та пункт збору малих піхотних груп.
За наявною інформацією, саме звідси ворог планував розвивати подальші наступальні дії на північний захід від міста.
Удару передувала ретельна розвідка та детальний аналіз переміщень особового складу й техніки противника як навколо будівлі, так і всередині неї.
У результаті спільної операції українським силам вдалося знищити до 20 російських військовослужбовців, запаси боєприпасів та провізії, антени зв’язку, мотоцикли та наземні роботизовані комплекси (НРК).
Ситуація на Гуляйпільському напрямку
Нагадаємо, що останнім часом російські війська активізували спроби штурмових дій у районі Гуляйполя, використовуючи складні погодні умови.
Зокрема, окупанти намагалися просуватися під прикриттям туману, активно маневруючи на автомобільній та мототехніці, а також завдаючи ударів по українському тилу в напрямку Запоріжжя, проте успіху не мали.
Водночас у мережі періодично з’являються повідомлення про нібито успіхи ворога на цій ділянці фронту.
Раніше у Десантно-штурмових військах офіційно прокоментували чутки про просування росіян під Гуляйполем, зокрема в районі населеного пункту Верхня Терса, спростувавши інформацію про втрату позицій та запевнивши, що ситуація перебуває під контролем Сил оборони.