Фото: ЗСУ завдали авіаудару по складу боєприпасів і техніки РФ у Гуляйполі (Getty Images)

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Українська авіація у взаємодії з десантниками завдала прицільного удару по скупченню військ РФ, техніки та боєприпасів в Гуляйполі. Внаслідок атаки ліквідовано до двох десятків окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ДШВ) ЗСУ.

За даними військових, успішний авіаудар здійснила авіація угруповання військ "Південь" спільно із 7 корпусом ДШВ. Ціллю стала напівзруйнована цегляна будівля в центрі Гуляйполя, розташована приблизно за 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Цей об'єкт підрозділи 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії РФ використовували одночасно як склад та пункт збору малих піхотних груп. За наявною інформацією, саме звідси ворог планував розвивати подальші наступальні дії на північний захід від міста. https://www.facebook.com/7CorpsDSHV/videos/%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%83-%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD-%D1%83-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%96-%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B9/2259736101239268/?locale=uk_UA Удару передувала ретельна розвідка та детальний аналіз переміщень особового складу й техніки противника як навколо будівлі, так і всередині неї. У результаті спільної операції українським силам вдалося знищити до 20 російських військовослужбовців, запаси боєприпасів та провізії, антени зв’язку, мотоцикли та наземні роботизовані комплекси (НРК).