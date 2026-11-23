У Десантно-штурмових військах прокоментували інформацію про ймовірне просування російської армії у районі Верхньої Терси на Гуляйпільському напрямку.

Бої під Гуляйполем

Вчора Deep State показав просування ворога в районі Верхньої Терси на Гуляйпільському напрямку. У ДШВ дали офіційну відповідь на це.

"На Гуляйпільському напрямку ведуться бої за населений пункт Верхня Терса. Ділянка Верхня Терса - Воздвижівка наразі є однією з найактивніших. Вона розташована на напрямку головного удару противника, тож ворог намагається задіяти всі наявні сили та засоби для подальшого просування", - йдеться у заяві.



За словами військових, протягом останніх трьох місяців окупанти неодноразово безуспішно намагалися прорватися до Верхньої Терси через населений пункт Залізничне. Для цього росіяни використовували броньовану, автомобільну та мототехніку.



"Майже за 10 км на схід від Верхньої Терси розташоване Гуляйполе. Противник розглядає це місто як важливий логістичний хаб. Із літа цього року росіяни накопичували там техніку та особовий склад", - уточнили у ДШВ.



До недавнього часу, кажуть військові, активність ворог проявляв і південніше - на ділянці Верхня Терса - Гірке.

"Однак у межах оборонної операції українські військові у смузі 7 корпусу ДШВ знизили наступальний потенціал противника", - уточнили вони.

За наявною у ДШВ інформацією, командування 5-ї загальновійськової армії РФ невдоволене діями власних підрозділів через невиконання поставлених завдань і значні втрати на цій ділянці.

"Противник скаржиться, що Сили оборони уражають їх ще на етапі логістики - під час переміщення особового складу та техніки у напрямку Гуляйполя", - йдеться у коментарі.



З безпекових міркувань 7-ий корпус ДШВ не може підтверджувати чи спростовувати зміну межі лінії бойового зіткнення в районі Верхньої Терси.