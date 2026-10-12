7 корпус ДШВ показав знищення майстерні та складу БпЛА ворога у Донецькій області

Як раніше повідомлялося, Росія оснастила ударні дрони "Герань-4" і "Герань-5" системою оптичної навігації, яка орієнтується за знімками місцевості, тож РЕБ на такі безпілотники не впливає. Про це попередив позаштатний радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов.