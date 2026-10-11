Шахеди почали "бачити" місцевість: "Флеш" попередив про дрони, яким не страшна РЕБ
Росія оснастила ударні дрони "Герань-4" і "Герань-5" системою оптичної навігації, яка орієнтується за знімками місцевості. На такі безпілотники не впливає радіоелектронна боротьба.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на позаштатного радника президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.
Росія почала оснащувати ударні шахеди системою, яка дозволяє їм літати без супутникової навігації. Принцип простий: у пам'ять безпілотника заздалегідь завантажують знімки місцевості, над якою він має пролетіти.
У польоті дрон порівнює ці фото із зображенням зі своєї камери і так розуміє, де перебуває. За словами Флеша, для базової орієнтації вистачає навіть звичайних знімків землі з Google.
Головна небезпека в тому, що на такий дрон не діє РЕБ. Перешкоди, які збивають з курсу апарати із супутниковою навігацією, для нього просто не мають значення.
Сама технологія для ворога не нова: її давно використовують на малих дронах "Молнія", V2U та "Ланцет". Але нещодавно схожу систему знайшли і на ударних "Герань-4" та "Герань-5", як росіяни називають свої шахеди. Працює вона на польотному контролері під назвою "Сусанін".
Флеш прогнозує, що наступного року такі системи активно розвиватимуть для дронів середньої та великої дальності, а також для дешевих крилатих ракет.
Наприкінці вересня "Флеш" розповів, як росіянам вдалося зняти на відео власний удар по бізнес-центру "Інком" у Києві: за його словами, жодних секретних технологій чи агентів для цього не знадобилося. До цього радник запевняв, що через російські атаки вся країна без інтернету не залишиться, адже канали зв'язку в Україні максимально розподілені.
Засоби РЕБ тим часом залишаються одним з ключових інструментів української ППО. За даними The Wall Street Journal, система "Ліма" цього року відвела в Дніпро дві балістичні ракети, що летіли на урядовий об'єкт у Києві.