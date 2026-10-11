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Шахеди почали "бачити" місцевість: "Флеш" попередив про дрони, яким не страшна РЕБ

07:34 11.10.2026 Нд
2 хв
aimg Катерина Коваль
Шахеди почали "бачити" місцевість: "Флеш" попередив про дрони, яким не страшна РЕБ Фото: позаштатний радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов (t.me/serhii_flash)
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Росія оснастила ударні дрони "Герань-4" і "Герань-5" системою оптичної навігації, яка орієнтується за знімками місцевості. На такі безпілотники не впливає радіоелектронна боротьба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на позаштатного радника президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Росія почала оснащувати ударні шахеди системою, яка дозволяє їм літати без супутникової навігації. Принцип простий: у пам'ять безпілотника заздалегідь завантажують знімки місцевості, над якою він має пролетіти.

У польоті дрон порівнює ці фото із зображенням зі своєї камери і так розуміє, де перебуває. За словами Флеша, для базової орієнтації вистачає навіть звичайних знімків землі з Google.

Головна небезпека в тому, що на такий дрон не діє РЕБ. Перешкоди, які збивають з курсу апарати із супутниковою навігацією, для нього просто не мають значення.

Сама технологія для ворога не нова: її давно використовують на малих дронах "Молнія", V2U та "Ланцет". Але нещодавно схожу систему знайшли і на ударних "Герань-4" та "Герань-5", як росіяни називають свої шахеди. Працює вона на польотному контролері під назвою "Сусанін".

Флеш прогнозує, що наступного року такі системи активно розвиватимуть для дронів середньої та великої дальності, а також для дешевих крилатих ракет.

Наприкінці вересня "Флеш" розповів, як росіянам вдалося зняти на відео власний удар по бізнес-центру "Інком" у Києві: за його словами, жодних секретних технологій чи агентів для цього не знадобилося. До цього радник запевняв, що через російські атаки вся країна без інтернету не залишиться, адже канали зв'язку в Україні максимально розподілені.

Засоби РЕБ тим часом залишаються одним з ключових інструментів української ППО. За даними The Wall Street Journal, система "Ліма" цього року відвела в Дніпро дві балістичні ракети, що летіли на урядовий об'єкт у Києві.

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