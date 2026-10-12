7 корпус ДШВ показал уничтожение мастерской и склада БПЛА врага в Донецкой области

Что известно о цели

Объект размещался в глубоком тылу врага, в одной из пятиэтажек в Донецкой области. Разведчики 7 корпуса ДШВ выяснили, что оттуда регулярно отгружали средства для российских боевых подразделений.

Пилоты 237-го отдельного батальона беспилотных систем 7 корпуса ДШВ во взаимодействии с другими подразделениями поразили цель дронами Fire Point FP-1. В результате удара здание вместе с вражеским оборудованием было уничтожено.

Фото: скриншот видео (7 корпус ДШВ)

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