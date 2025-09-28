ua en ru
7 голов в первом матче: Украина U19 разгромила Молдову на Евро-2025

Воскресенье 28 сентября 2025 15:50
7 голов в первом матче: Украина U19 разгромила Молдову на Евро-2025 (фото: futsal.com.ua)
Автор: Екатерина Урсатий

Юниорская сборная Украины по футзалу U19 одержала убедительную победу в стартовом матче чемпионата Европы-2025. В первом туре группового этапа "сине-желтые" разгромили команду Молдовы со счетом 7:0.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Как развивался матч

Игра началась для украинцев максимально удачно - уже на второй минуте отличился Владислав Камец.

Через несколько минут Артем Климчук удвоил преимущество, а Богдан Цап забил третий гол.

В середине тайма дубль оформил Назар Першин, и на перерыв команды ушли при счете 5:0.

Сразу после возобновления игры Артур Хибовский получил вторую желтую карточку, однако даже в меньшинстве Украина не позволила сопернику создать угрозу. \

Во втором тайме забили еще двое украинцев - Артем Малиновский и Ростислав Росткивский.

Матч завершился со счетом 7:0 в пользу Украины.

Турнирная ситуация в турнирной таблице

Благодаря победе украинская команда возглавила группу A, где также играют Италия и действующие чемпионы Европы - Португалия. Их очная встреча состоится 28 сентября в 20:30.

Текущая таблица группы А:

  • Украина - 3 очка (1 матч), 7:0
  • Италия - 0 (0), 0:0
  • Португалия - 0 (0), 0:0
  • Молдова - 0 (1), 0:7

Во втором туре "сине-желтые" сыграют против Португалии - поединок состоится 29 сентября в 20:30.

Ранее мы писали, как сборная Украины разбила Литву в подготовке к Евро-2026 по футзалу.

Также читайте, будет ли футзал на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе.

