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От 7 до 19 тысяч грн: у Кличко окажут помощь приемным семьям

Киев, Вторник 08 сентября 2020 12:54
От 7 до 19 тысяч грн: у Кличко окажут помощь приемным семьям
Фото: КГГА (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Дополнительную материальную помощь получат 27 детских домов семейного типа, 30 приемных семей и 3 патронатные семьи

Ко Дню знаний 27 детских домов семейного типа и 30 приемных семей и 3 патронатные семьи получат от столичной власти дополнительную материальную помощь.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, подписано соответствующее распоряжение №1362.

"Это городская инициатива поддержки семейных форм воспитания, и аналогов в других городах Украины ей нет. На сегодня в Киеве около 250 детей воспитываются в семейных формах воспитания или приближенных к ним, и город продолжает их пропагандировать. Выплаты ко Дню знаний уже стали традиционными и призваны популяризировать семейные формы воспитания. Такие выплаты происходят ежеквартально и существенно помогают поддерживать детские дома семейного типа, приемные семьи, патронатные семьи", - отметила Хонда.

Согласно распоряжению, материальную помощь будет выплачено:

в размере 7000 грн:

  • патронатным воспитателям, которые воспитывают от 1 до 3 детей, оставленных без родительской опеки, детей-сирот и/или детей, лишенных родительской опеки;
  • приемным родителям, которые воспитывают от 1 до 3 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

в размере 14000 грн:

  • родителям-воспитателям, приемным родителям, которые воспитывают от 4 до 6 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

в размере 19000 грн:

  • родителям-воспитателям, которые воспитывают 7 и более детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

Выплаты происходят за счет средств городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" на счета держателей электронной карты "Муниципальная карточка "Карточка киевлянина".

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине хотят разрешить детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые имеют инвалидность, жить в приемных семьях до 23 лет. Верховная рада приняла соответствующий законопроект №3594 за основу в первом чтении.

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