Від 7 до 19 тисяч грн: у Кличка нададуть допомогу прийомним сім'ям

Фото: КМДА (РБК-Україна)

Додаткову матеріальну допомогу отримають 27 дитячих будинків сімейного типу, 30 прийомних родин і 3 патронатні сім’ї

До Дня знань 27 дитячих будинків сімейного типу, 30 прийомних родин і 3 патронатні сім’ї отримають від столичної влади додаткову матеріальну допомогу.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, підписано відповідне розпорядження №1362.

"Це міська ініціатива підтримки сімейних форм виховання, і аналогів в інших містах України їй немає. На сьогодні у Києві близько 250 дітей виховуються в сімейних формах виховання або наближених до них, і місто продовжує їх пропагувати. Виплати до Дня знань вже стали традиційними і покликані популяризувати сімейні форми виховання. Такі виплати відбуваються щоквартально та суттєво допомагають підтримувати дитячі будинки сімейного типу, прийомні родини, патронатні сім’ї", - зазначила Хонда.

Згідно з розпорядженням, матеріальну допомогу буде виплачено:

у розмірі 7000 грн:

патронатним вихователям, які виховують від 1 до 3 дітей, залишених без батьківського піклування, дітей-сиріт та/або дітей, позбавлених батьківського піклування;

прийомним батькам, які виховують від 1 до 3 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

у розмірі 14000 грн:

батькам-вихователям, прийомним батькам, які виховують від 4 до 6 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

у розмірі 19000 грн:

батькам-вихователям, які виховують 7 та більше дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Виплати відбуваються коштом міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на рахунки утримувачів електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні хочуть дозволити дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які мають інвалідність, жити в прийомних сім'ях до 23 років. Верховна рада прийняла відповідний законопроект №3594 за основу в першому читанні.