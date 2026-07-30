6G навчать "бачити" крізь стіни: мережа виявлятиме людей без камер

Мережі 6G можуть отримати можливість виявляти людей і предмети навіть крізь стіни. Функція закладається у новий стандарт зв'язку, який розробники хочуть перетворити не лише на засіб передачі даних, а й на своєрідний радар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GizChina.
Ідея використання бездротових сигналів для розпізнавання оточення не нова - подібні експерименти тривалий час проводяться на базі Wi-Fi. Проте мережі 6G виводять цю технологію на якісно інший рівень.
Принцип дії базується на аналізі відбитих радіохвиль:
Висока точність і дальність: завдяки роботі у високих частотних діапазонах та оптимізації алгоритмів система фіксує найменші зміни у середовищі.
Масштабованість: 6G розрахована на одночасну роботу з мільйонами підключених пристроїв і покриття значних територій.
Контроль мікрорухів: амплітуда радіосигналу реагує навіть на коливання грудної клітки під час дихання і пульсації судин.
Як результат - мережа здатна визначати точне місцеперебування людини, фіксувати її переміщення та вимірювати життєво важливі показники без використання смартгодинників, фітнес-браслетів чи відеокамер.
Можливість розпізнавати об'єкти та стан людини через радіосигнал відкриває широкі перспективи для практичного використання у різних галузях. Фахівці виділяють такі:
Медицина та догляд: лікарні зможуть безперервно моніторити стан важкохворих пацієнтів без безлічі дротів і прикріплених сенсорів.
Рятувальні операції: під час ліквідації наслідків завалів чи природних катаклізмів екстрені служби зможуть швидко знаходити живих людей за стінами будівель або ж в уламках.
Системи "розумного дому": сенсори фіксуватимуть падіння людей похилого віку та автоматично викликатимуть допомогу. При цьому вони зберігатимуть повну приватність, оскільки камери не використовуватимуться.
Промисловість та автоматизація: технологія допоможе покращити навігацію автономних роботів і підвищити безпеку на виробничих майданчиках.
Попри перспективи, розгортання технології потребує вирішення низки складних інженерних й етичних завдань.
Розробники продовжують працювати над підвищенням точності системи в умовах складних перешкод.
Також враховують аспект захисту персональних даних. Оскільки мережа буде здатна непомітно фіксувати рухи та фізіологічні показники, регулятори мають завчасно розробити суворі стандарти конфіденційності і безпеки.
З усім тим, комерційний запуск мереж 6G та практичне впровадження систем сенсорного моніторингу очікуються не раніше кінця 2030-х років.