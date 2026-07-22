5G в Україні розширять: яке місто стане наступним після Києва

Пілотний проєкт 5G в Україні готуються масштабувати. Після першого етапу запуску в Києві мережу планують розширити ще на одне велике місто.

Про це сказав в інтерв’ю РБК-Україна заступник міністра цифрової трансформації України з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько.

Де ще запрацює 5G

Сьогодні 5G запрацював у Києві, а наступним містом, де планують запустити тестування цієї технології, стане Одеса.

За словами посадовця, наразі в Україні вже встановлено понад 300 базових станцій 5G, які забезпечують роботу пілотної мережі.

"Для нас важливо протестувати технологію в різних умовах - як у невеликих громадах, так і у великих мегаполісах; як у районах із малоповерховою забудовою, так і серед щільної багатоповерхової забудови, де навантаження на мережу суттєво відрізняється", - говорить він.

Київ і майбутній запуск в Одесі дозволять оцінити роботу 5G у великих містах із високою кількістю користувачів та значним навантаженням на інфраструктуру.

Що буде після завершення пілотного етапу

Після завершення пілотного етапу влада планує використовувати отримані дані для подальшого масштабування технології.

Спочатку тестування 5G по країні мало тривати до кінця року, але його можуть продовжити на весь період воєнного стану.

Це дозволить додатково перевірити роботу 5G у різних умовах і підготуватися до повноцінного впровадження технології в Україні після завершення війни.

Повне інтерв'ю Станіслава Прибитька про те, де вже можна "зловити" 5G у Києві та що нова технологія змінює для користувачів, - читайте за посиланням.