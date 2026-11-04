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До 62% в год: как изменилась стоимость жилья в Черновцах и какие цены сейчас

08:07 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Василина Копытко
До 62% в год: как изменилась стоимость жилья в Черновцах и какие цены сейчас Что происходит на рынке недвижимости в Черновцах (коллаж РБК-Украина)
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В Черновцах за год медиа стоимость однокомнатного жилья на вторичке выросла на 15%, а квадратный метр в новостройках класса "эконом" подорожал на 62% в гривне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Сколько стоят квартиры на вторичке

В Черновцах медианная стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке составляет 62 тысячи долларов. В год цена выросла на 15%: в ноябре 2025 года такое жилье стоило около 54 тысяч долларов.

Двухкомнатные квартиры продают в среднем за 85 тысяч долларов. За год они подорожали на 10%. За трехкомнатное жилье продавцы просят около 109 тысяч долларов - на 9% больше, чем в прошлом году.

За последние полгода цена квадратного метра на вторичном рынке в долларах увеличилась на 4%.

Читайте также: В Киеве подешевела аренда просторных квартир: сколько стоит жилье осенью

Как изменились цены в новостройках

В новостройках Черновцов тоже растет стоимость квадратного метра. Больше всего за год подорожало жилье экономкласса.

По данным ЛУН, средняя стоимость "квадрата" составляет:

  • Экономкласс - 43 600 гривен. За год цена выросла на 62%.

  • Комфорткласс - 55 500 гривен. Удорожание за год составляет 31%.

  • Бизнес-класс - 60 800 гривен. В год цена увеличилась на 30%.

В целом медианная стартовая стоимость квадратного метра в новостройках за год выросла на 30,6% - с 42 500 до 55 500 гривен. За последние шесть месяцев показатель увеличился на 13,5%, а за месяц - на 2,8%.

В долларовом эквиваленте за последние полгода квадратный метр в новостройках экономкласса подорожал на 32%, а премиумклассу - на 35%.

Сколько стоит аренда квартир

Растут и цены на аренду жилья. Медианная стоимость однокомнатной квартиры составляет 18 300 гривен. За год она поднялась на 44%.

На начало августа средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры составила 22 600 гривен. За последние шесть месяцев аренда такого жилья подорожала на 30%.

В ЛУН отмечают, что спрос на недвижимость в западных областях остается стабильным из-за относительной безопасности региона.

Читайте также о том, что самым дорогим городом Украины для аренды однокомнатной квартиры является Ужгород. За год там такое жилье подорожало на 82% и составило 36 тыс. грн. Это более чем в два раза превышает стоимость аренды в Киеве.

Ранее мы писали о том, что в Тернополе аренда однокомнатной квартиры за полгода подорожала на 30%, а жилье в новостройках поднялось в цене на 12%.

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