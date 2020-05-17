Более 60 стран призвали расследовать происхождение коронавируса

Коалиция из более чем 60 стран мира призвала провести независимое расследование происхождения коронавируса SARS-Cov-2, который вызывает заболевание COVID-19. Такое заявление международная коалиция совершила накануне заседания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

Так, коалиция из 62 стран поддержала совместный призыв Австралии и Европейского союза о проведении расследования для установления источника возникновения и массового распространения коронавируса.

Среди стран, которые поддержали призыв, Великобритания, Япония, Россия, Турция, Южная Корея и Индонезия. Китай и США пока не поддержали идею проведения расследования.

"Нам нужна поддержка всех игроков, и Китай - один из них", - подчеркнула пресс-секретарь по иностранным связям Совета ЕС Вирджиния Бату-Хенрикссон.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что на заседании ВОЗ в Женеве он планирует инициировать проведение независимого расследование относительно реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса. Глава правительства Японии подчеркнул, что расследование должен проводить независимый орган.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал призывы провести международное расследование происхождения коронавируса. Генсек НАТО считает, что расследование позволит предотвращать пандемии в будущем.