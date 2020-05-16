Япония планирует инициировать расследование по реагированию ВОЗ на пандемию

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Япония предлагает провести независимую проверку ВОЗ

Япония намерена инициировать расследование относительно реагирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на пандемию коронавируса. Предложение выдвинут на предстоящих общих собраниях ВОЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Mainichi.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что на общем собрании ВОЗ, которое начнется в понедельник, 18 мая, японская сторона предложит Евросоюзу провести справедливое и независимое расследование относительно реагирования организации на пандемию коронавируса.

"Япония призывает расследовать соответствующие действия ВОЗ на пандемию коронавируса. Предложение будет сделано на общем собрании ВОЗ, которое начнется в понедельник", - заявил Абэ.

Кроме того, японский министр иностранных дел подчеркнул, что расследование в отношении ВОЗ должен проводить независимый орган.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал призывы провести международное расследование происхождения коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19. Столтенберг считает, что такое расследование позволит предотвращать пандемии в будущем.

Также РБК-Украина писало, что иностранные спецслужбы выявили факты сокрытия и уничтожения информации о распространении коронавируса властями Китая. Пекин пытался скрыть вспышку коронавируса до официального признания 20 января.

Автор: Дмитро Левицький