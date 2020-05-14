Генсек НАТО поддержал призывы расследовать происхождение COVID-19

Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

В НАТО хотят знать, как Китай может влиять на безопасность в мире

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал призывы провести международное расследование происхождения коронавируса COVID-19. Об этом он сообщил в интервью Repubblica.

По его словам, на данный момент Китай быстро развивается в экономической, технологической и военной сферах, поэтому Альянсу необходимо понимать, как это может влиять на безопасность в мире.

"В ВОЗ заявили, что, согласно имеющейся информации, этот вирус - природного происхождения, его не создавали в лаборатории. Однако остается ряд вопросов, и потому я поддерживаю призывы к проведению международного расследования, чтобы разобраться во всем, что произошло. Это позволит нам в будущем предотвращать пандемии", - сказал он.

Напомним, до этого президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в сокрытии реальных данных о коронавирусе. Также спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии подготовили доклад, в котором говорилось, что правительство Китая намеренно скрывало или уничтожало доказательства вспышки коронавируса в стране до официального признания 20 января.

Китай отвергал все обвинения, однако позже посол КНР в Берлине Ву Кен заявил, что китайское правительство открыто для независимого международного расследования, которое поможет установить происхождение вируса.

Автор: Игорь Литвиненко