ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Более 60 стран призвали расследовать происхождение коронавируса

Новости » Коронавирус     17.05.2020 - 22:14
Более 60 стран призвали расследовать происхождение коронавируса
Иллюстративное фото (freepik.com)

Страны требуют установить источник возникновения коронавируса

Коалиция из более чем 60 стран мира призвала провести независимое расследование происхождения коронавируса SARS-Cov-2, который вызывает заболевание COVID-19. Такое заявление международная коалиция совершила накануне заседания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

Так, коалиция из 62 стран поддержала совместный призыв Австралии и Европейского союза о проведении расследования для установления источника возникновения и массового распространения коронавируса.

Среди стран, которые поддержали призыв, Великобритания, Япония, Россия, Турция, Южная Корея и Индонезия. Китай и США пока не поддержали идею проведения расследования.

"Нам нужна поддержка всех игроков, и Китай - один из них", - подчеркнула пресс-секретарь по иностранным связям Совета ЕС Вирджиния Бату-Хенрикссон.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что на заседании ВОЗ в Женеве он планирует инициировать проведение независимого расследование относительно реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса. Глава правительства Японии подчеркнул, что расследование должен проводить независимый орган.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал призывы провести международное расследование происхождения коронавируса. Генсек НАТО считает, что расследование позволит предотвращать пандемии в будущем.

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины КоронавирусрасследованиеКоалиция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь