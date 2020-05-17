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Понад 60 країн закликали розслідувати походження коронавірусу

Новини » Коронавірус     17.05.2020 - 22:14
Понад 60 країн закликали розслідувати походження коронавірусу
Ілюстративне фото (freepik.com)

Країни вимагають встановити джерело виникнення коронавірусу

Коаліція з понад 60 країн світу закликала провести незалежне розслідування походження коронавірусу SARS-Cov-2, який викликає захворювання COVID-19. Таку заяву міжнародна коаліція зробила напередодні засідання Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Женеві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

Так, коаліція з 62 країн підтримала спільний заклик Австралії та Європейського союзу про проведення розслідування для встановлення джерела виникнення та масового поширення коронавірусу.

Серед країн, які підтримали заклик, Британія, Японія, Росія, Туреччина, Південна Корея та Індонезія. Китай та США поки не підтримали ідею проведення розслідування.

"Нам потрібна підтримка всіх гравців, і Китай - один із них", - наголосила прес-секретар із закордонних зв'язків Ради ЄС Вірджинія Бату-Хенрікссон.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що на засіданні ВООЗ у Женеві він планує ініціювати проведення незалежного розслідування щодо реагування ВООЗ на пандемію коронавірусу. Глава уряду Японії наголосив, що розслідування повинен проводити незалежний орган.

До цього генсек НАТО Єнс Столтенберг підтримав заклики провести міжнародне розслідування походження коронавірусу. Генсек НАТО вважає, що розслідування дозволить запобігати пандеміям у майбутньому.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України КоронавірусрозслідуванняКоаліція
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