Более 60 стран потребовали свободной эвакуации своих граждан из Афганистана

Более 60 стран мира, включая Украину, потребовали свободного возвращения своих граждан и афганцев из Афганистана после захвата власти талибами. Они сделали совместное заявление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.
Более 60 стран мира, включая Украину, США, Великобританию, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Корею, Литву, Польшу и другие государства сделали совместное заявление, касательно ситуации с безопасностью в Афганистане. Они призывают тех, кто наделен властью в Афганистане, обеспечить свободный выезд из страны афганцам и международным гражданам.
Напомним, талибы захватили столицу Афганистана Кабул без боя. Правительство отдало им власть, чтоб избежать кровопролития.
Ранее сообщалось, что Украина эвакуировала из Афганистана 80 человек. Однако украинцев среди них только восемь.