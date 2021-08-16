Більше 60 країн зажадали вільної евакуації своїх громадян з Афганістану

Більше 60 країн світу, включаючи Україну, зажадали вільного повернення своїх громадян і афганців з Афганістану після захоплення влади талібами. Вони зробили спільну заяву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.
Більше 60 країн світу, включаючи Україну, США, Великобританію, Канаду, Францію, Німеччину, Італію, Японію, Корею, Литву, Польщу та інші держави зробили спільну заяву, щодо ситуації з безпекою в Афганістані. Вони закликають тих, хто наділений владою в Афганістані, забезпечити вільний виїзд з країни афганцям та міжнародним громадянам.
Нагадаємо, таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.
Раніше повідомлялося, що Україна евакуювала з Афганістану 80 осіб. Однак українців серед них тільки вісім.