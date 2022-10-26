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60-летнюю поклонницу "русского мира" разоблачили в Одесской области

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Одесская область, Среда 26 октября 2022 13:33
60-летнюю поклонницу "русского мира" разоблачили в Одесской области Фото: СБУ и Нацполиция задержали поклонницу "русского мира" (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В Одесской области правоохранители разоблачили поклонницу "русского мира". 60-летняя жительница Березовского района активно распространяла пророссийскую пропаганду, утверждая, что украинские военные издеваются над гражданским населением, а российская армия во главе с Путиным наводят порядок в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт Главного управления Национальной полиции Одесской области.

Сообщения в поддержку путинской России женщина публиковала на своей странице в запрещенной в Украине социальной сети "Одноклассники". Она также активно поддерживала контент, в котором одобрялись преступные решения и действия РФ и ее вооруженных сил в отношении Украины.

Разоблачили правонарушительницу дознаватели территориального подразделения полиции в ходе проведения совместных мероприятий с сотрудниками Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.

По месту жительства полицейские провели санкционированный обыск, в ходе которого изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что СБУ разоблачила коллаборанта, который помогал врагу уйти от наших воинов во время контрнаступления ВСУ в Донецкой области.

Также был осужден информатор, который передавал врагу данные об ВСУ и корректировал обстрелы на Донбассе.

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